Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

5 подписчиков

Специальный репортаж: Си Цзиньпин отправляется в поездку по Латинской Америке

Пекин, 13 ноября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в среду отправился в поездку по Латинской Америке, где он примет участие в 31-й встрече лидеров экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества /АТЭС/ в столице Перу Лиме и в 19-м саммите "Группы двадцати" /G20/ в бразильском Рио-де-Жанейро, а также нанесет государственные визиты в эти две страны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх