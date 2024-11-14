Специальный репортаж: Си Цзиньпин отправляется в поездку по Латинской Америке

Пекин, 13 ноября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в среду отправился в поездку по Латинской Америке, где он примет участие в 31-й встрече лидеров экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества /АТЭС/ в столице Перу Лиме и в 19-м саммите "Группы двадцати" /G20/ в бразильском Рио-де-Жанейро, а также нанесет государственные визиты в эти две страны.