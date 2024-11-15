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Калужские новости

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Началась реконструкция трассы М-3 в Калужской области

Началась реконструкция трассы М-3 в Калужской области

Накануне вечером калужский губернатор объявил о начале работ по реконструкции 60-километрового участка трассы М-3 «Украина», 38 километров которого проходят в Калужской областиНакануне вечером калужский губернатор объявил о начале работ по реконструкции 60-километрового участка трассы М-3 "Украина", 38 километров которого проходят в Калужской области.

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