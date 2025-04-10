Закавказье - край феодалов и взяточников?

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Комментарии
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Иван Еськов
Полностью согласен с автором. В восьмидесятых в России во всяком случае в центральных областях был нормальный порядок. В 1989 году попал в Грузию, это небо и земля, разница в и в уровне жизни и в денежных отношениях и в во всем. А уж после 91 года и у нас пошло по азерогрузинскому сценарию. А сейчас нас на азиатско вахабитский сценарий направляют. Если не повернётся к православию и социальному государству сотрут Россиию-матушку.
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