Закавказье - край феодалов и взяточников?

Иван Еськов

Полностью согласен с автором. В восьмидесятых в России во всяком случае в центральных областях был нормальный порядок. В 1989 году попал в Грузию, это небо и земля, разница в и в уровне жизни и в денежных отношениях и в во всем. А уж после 91 года и у нас пошло по азерогрузинскому сценарию. А сейчас нас на азиатско вахабитский сценарий направляют. Если не повернётся к православию и социальному государству сотрут Россиию-матушку.