О правильности терминов в информационной войне

В советское время была такая тема: «Не могу молчать!» И вот в наше время эта тема опять актуальна. Информационную войну не стоит считать малозначительной и недооценивать правильность терминологии в определении тех или иных событий.
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