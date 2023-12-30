Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 419 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Зубрин
    Видели фотографию НЕЛЮДЯ ?Вот она ,знакомтесь,тварь конченая!Переговоров не бу...
  • Юрий Зубрин
    Вы сомневались?Это скотство не прекратиться до тех пор ,пока с ними не будет покончено....Александр Коц: На...
  • Бендер Задунайский
    Заипали наемницу в усмертьИзвестная польско...

О правильности терминов в информационной войне

О правильности терминов в информационной войне

В советское время была такая тема: «Не могу молчать!» И вот в наше время эта тема опять актуальна. Информационную войну не стоит считать малозначительной и недооценивать правильность терминологии в определении тех или иных событий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх