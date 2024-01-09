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Замглавы Подольска задержали по делу об отключении тепла в микрорайоне Климовск

Замглавы Подольска задержали по делу об отключении тепла в микрорайоне Климовск

Заместитель главы администрации городского округа Подольска (Московская область) задержан после того, как в сильные морозы в микрорайоне Климовск из-за коммунальной аварии без отопления остались тысячи жителей.

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