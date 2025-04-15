ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

7 094 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Поветьев
    Настроение!В США рубль назва...
  • александр александров
    Разбили стекло,а потом а что случилось...!!?Нарышкин отметил ...
  • Зоя Гольдштаб
    А ничего умнее наша Госдура не придумает,чтобы только ляпнуть!!!????Для кого это ляпается? Можно подумать,что русофоб...В ГД призвали отс...

Красная армия уничтожила значительное количество военной техники врага

Красная армия уничтожила значительное количество военной техники врага

За 15 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 110 немецких танков и самоходных орудий, а в воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 80 самолетов противника, рассказывается в публикации газеты «Известия».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх