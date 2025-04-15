Красная армия уничтожила значительное количество военной техники врага

За 15 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 110 немецких танков и самоходных орудий, а в воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 80 самолетов противника, рассказывается в публикации газеты «Известия».
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