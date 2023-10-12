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Президент РФ Путин приехал в Киргизию на заседание Совета глав государств СНГ

Президент РФ Путин приехал в Киргизию на заседание Совета глав государств СНГ

Президент России Владимир Путин прилетел в Бишкек. Во время первого в 2023 году зарубежного визита он примет участие в заседании Совета глав государств СНГ и мероприятии по случаю 20-летия российской авиабазы в Канте.

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