Президент РФ Путин приехал в Киргизию на заседание Совета глав государств СНГ

Президент России Владимир Путин прилетел в Бишкек. Во время первого в 2023 году зарубежного визита он примет участие в заседании Совета глав государств СНГ и мероприятии по случаю 20-летия российской авиабазы в Канте.
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