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«Филадельфия» убрала Федотова в запас и пропустила 6 шайб от защитников «Коламбуса»

«Филадельфия» убрала Федотова в запас и пропустила 6 шайб от защитников «Коламбуса»

Поражение в гостях от «Коламбуса» со счетом 2:6 стало для «Филадельфии» 7-м подряд в чемпионате НХЛ. Российский голкипер-новичок «Флайерз» Иван Федотов, неудачно сыгравший в предыдущем матче в Баффало (2:4), сегодня остался на скамейке запасных.

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