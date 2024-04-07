«Филадельфия» убрала Федотова в запас и пропустила 6 шайб от защитников «Коламбуса»

Поражение в гостях от «Коламбуса» со счетом 2:6 стало для «Филадельфии» 7-м подряд в чемпионате НХЛ. Российский голкипер-новичок «Флайерз» Иван Федотов, неудачно сыгравший в предыдущем матче в Баффало (2:4), сегодня остался на скамейке запасных.