Курскую и Белгородскую области атаковали 27 дронов, полицейский переехал лежащего на дороге человека: что произошло, пока вы спали Ночью над Курской и Белгородской областями перехватили 27 украинских беспилотников самолетного типа.
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