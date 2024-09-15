РБК: в списке залогов под кредиты есть видеокарты, секс-игрушки и животные

В России наиболее популярным видом движимого имущества, под которое люди берут кредиты, остаются автомобили, однако встречаются в том числе товары из секс-шопов, видеокарты и дизайнерские вещи, говорится в отчете РБК.
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