Ртуть в пробе красной рыбы из Хабаровска нашли специалисты ветлаборатории

Специалисты Приморской межобластной ветеринарной лаборатории провели исследования проб, отобранных от партии мороженого неразделанного краснопера общим весом более 8,7 тонны, заявленного на экспорт в КНР.
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