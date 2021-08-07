Комсомольская правда

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Ушёл отец "Кузькиной матери"

Ушёл отец "Кузькиной матери"

Его еще при жизни коллеги справедливо называли то гением ядерного оружия, обеспечившим мир, то легендарным ученым, внесшим решающий вклад в разработку основ современного российского ядерного оружия и достижение стратегического паритета с США.

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