Ушёл отец "Кузькиной матери"

Его еще при жизни коллеги справедливо называли то гением ядерного оружия, обеспечившим мир, то легендарным ученым, внесшим решающий вклад в разработку основ современного российского ядерного оружия и достижение стратегического паритета с США.
Его еще при жизни коллеги справедливо называли то гением ядерного оружия, обеспечившим мир, то легендарным ученым, внесшим решающий вклад в разработку основ современного российского ядерного оружия и достижение стратегического паритета с США.
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