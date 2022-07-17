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«Не жаловался на спорт, пока не узнал, что подозреваемый взломщик – бандит из ГРУ, обвиненный по делу Скрипалей». Экс-глава WADA про инцидент после доклада о допинге в России

Экс-глава Всемирного антидопингового агентства (WADA), почетный член МОК Крэйг Риди рассказал об инциденте, который случился с ним после публикации доклада Ричарда Макларена о допинговых нарушениях в российском спорте.

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