В Туле судят четырех цыган, которые побили полицейского

В Зареченском районном суде рассматривают уголовное дело в отношении четырех цыган, которых в зависимости от роли и степени участия обвиняют в хулиганстве и умышленном причинении вред легкой и средней степени тяжести.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии