Наказание за уничтожение краснокнижных растений предложили ужесточить

Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, которым устанавливается уголовная ответственность за незаконный сбор и уничтожение особо ценных растений, которые занесены в Красную книгу РФ и охраняются рядом международных договоров.
Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, которым устанавливается уголовная ответственность за незаконный сбор и уничтожение особо ценных растений, которые занесены в Красную книгу РФ и охраняются рядом международных договоров.
Свежие комментарии