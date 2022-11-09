Парламентская газета

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Наказание за уничтожение краснокнижных растений предложили ужесточить

Наказание за уничтожение краснокнижных растений предложили ужесточить

Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, которым устанавливается уголовная ответственность за незаконный сбор и уничтожение особо ценных растений, которые занесены в Красную книгу РФ и охраняются рядом международных договоров.

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