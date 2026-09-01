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Силуэт не равен ракете: что на самом деле доказывают изображения «Аэрокона»

Силуэт не равен ракете: что на самом деле доказывают изображения «Аэрокона»

Поводом для этого разбора стали изображения реактивного аппарата, разработку которого военно-технический канал BTVT приписал ООО «Аэрокон».

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