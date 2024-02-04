Адвокат Молохов: Стрелков может поехать на СВО, для этого созрели все условия

Адвокат Александр Молохов сообщил о том, что его подзащитный Игорь Стрелков (Гиркин), осужденный за призывы к экстремизму в интернете на 3 года 11 месяцев лишения свободы в колонии, может оправиться на фронт в зону проведения СВО на Украине.