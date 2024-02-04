РИАП "АПРАЛ" МТ
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РИАП "АПРАЛ" МТ

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Адвокат Молохов: Стрелков может поехать на СВО, для этого созрели все условия

Адвокат Молохов: Стрелков может поехать на СВО, для этого созрели все условия

Адвокат Александр Молохов сообщил о том, что его подзащитный Игорь Стрелков (Гиркин), осужденный за призывы к экстремизму в интернете на 3 года 11 месяцев лишения свободы в колонии, может оправиться на фронт в зону проведения СВО на Украине.

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Комментарии
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Владимир
Если приговор за призывы к экстремизму справедлив, то как направлять экстремиста в места проявления им этого экстремизма? Как говорили в старом анекдоте про баню &quot;Вы, Иван Израилевич, или крестик снимите или трусы оденьте.&quot;
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