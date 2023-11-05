Расписные дома в деревне Залипье

Интересно... Аляповато конечно, но если бы поработал действительно настоящий дизайнер, можно было бы сделать все гораздо привлекательней. Некоторые рисунки действительно привлекательны.

Елена Гайдукова

Нашла в гуглкартах эту деревню в Польше. Там фотографий еще больше и с людьми, которые в музей приходят, то есть не фотошопные.