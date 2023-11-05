За вдохновением необязательно идти в художественную галерею или музей. Немало интересного и воодушевляющего можно найти в деревнях и селах, где местные жители бережно хранят традиции прошлого.
Расписные дома в деревне Залипье
Комментарии
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лл
лина любимцева
Интересно... Аляповато конечно, но если бы поработал действительно настоящий дизайнер, можно было бы сделать все гораздо привлекательней. Некоторые рисунки действительно привлекательны.
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2 д.
Ирина Черных
Красиво, позитивно. Благодать! 😍
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2 д.
Елена Гайдукова
Нашла в гуглкартах эту деревню в Польше. Там фотографий еще больше и с людьми, которые в музей приходят, то есть не фотошопные.
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2 д.
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