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Кевин Дюрэнт старается дистанцироваться от выступления за «Голден Стэйт»

Кевин Дюрэнт старается дистанцироваться от выступления за «Голден Стэйт»

«Дюрэнт ищет возможность дистанцироваться от выступления за «Голден Стэйт». В первую очередь, от того баскетбола, в который они играли.

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