Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Наши системы на Балтике выбрасывают корабли НАТО на сушу

Наши системы на Балтике выбрасывают корабли НАТО на сушу

Балтийские страны Европы снова не на шутку обеспокоены русской угрозой.

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Комментарии
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Алексей Горшков
Я давно - ещё до начала СВО, и даже до 2014 года заметил, что нам пока не удаётся - информационную войну вести - С БЛЕСКОМ КОМПЕНСИРУЕТСЯ рекламой наших Вооруженных Сил делаемой недружественными нам СМИ, вопящими о &quot;российской военной угрозе&quot;!
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10 час.
Юрий Золотарев
Не понимаете, евро-ССУКИ, что напрасно вы разбудили русского Медведя! Будет О-ОЧЕНЬ СТРАШНО - ВАМ, недоноски!
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7 час.
Юрий Золотарев
Гитлер был совершенно убеждён в своей победе - и ГДЕ он теперь?  А нынче &quot;расклад&quot; ну совершенно иной!  Сколько же это до вас, идиотов, будет доходить?
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7 час.

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