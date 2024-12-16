Балтийские страны Европы снова не на шутку обеспокоены русской угрозой.
Наши системы на Балтике выбрасывают корабли НАТО на сушу
Комментарии
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Алексей Горшков
Я давно - ещё до начала СВО, и даже до 2014 года заметил, что нам пока не удаётся - информационную войну вести - С БЛЕСКОМ КОМПЕНСИРУЕТСЯ рекламой наших Вооруженных Сил делаемой недружественными нам СМИ, вопящими о "российской военной угрозе"!
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10 час.
Юрий Золотарев
Не понимаете, евро-ССУКИ, что напрасно вы разбудили русского Медведя! Будет О-ОЧЕНЬ СТРАШНО - ВАМ, недоноски!
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7 час.
Юрий Золотарев
Гитлер был совершенно убеждён в своей победе - и ГДЕ он теперь? А нынче "расклад" ну совершенно иной! Сколько же это до вас, идиотов, будет доходить?
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7 час.
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