Наши системы на Балтике выбрасывают корабли НАТО на сушу

Алексей Горшков Я давно - ещё до начала СВО, и даже до 2014 года заметил, что нам пока не удаётся - информационную войну вести - С БЛЕСКОМ КОМПЕНСИРУЕТСЯ рекламой наших Вооруженных Сил делаемой недружественными нам СМИ, вопящими о "российской военной угрозе"!

Юрий Золотарев Не понимаете, евро-ССУКИ, что напрасно вы разбудили русского Медведя! Будет О-ОЧЕНЬ СТРАШНО - ВАМ, недоноски!