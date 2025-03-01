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Джулия Робертс, Зои Салдана, Катрин Денев на вручении премии "Сезар"

Джулия Робертс, Зои Салдана, Катрин Денев на вручении премии "Сезар"

В Париже состоялась 50-я церемония вручения национальной кинопремии Франции “Сезар”. Мероприятие посетили многие французские и международные звезды, среди которых были Зои Салдана, Эммануэль Беар, Катрин Денев.

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