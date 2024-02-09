Бастрыкин потребовал объяснить, почему избивших ивановца азербайджанцев не взяли под стражу

Глава СК России продолжает держать на контроле расследование резонансного дела.Александр Бастрыкин поручил главе ивановского следкома Артёму Сосновикову доложить о ходе расследования дела о покушении на убийство ивановца, которого избили трое азербайджанцев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии