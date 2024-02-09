Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 195 подписчиков

Бастрыкин потребовал объяснить, почему избивших ивановца азербайджанцев не взяли под стражу

Бастрыкин потребовал объяснить, почему избивших ивановца азербайджанцев не взяли под стражу

Глава СК России продолжает держать на контроле расследование резонансного дела.Александр Бастрыкин поручил главе ивановского следкома Артёму Сосновикову доложить о ходе расследования дела о покушении на убийство ивановца, которого избили трое азербайджанцев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЕБ
Елена Бреслова
один Бастрыкин на всю Россию?! а что колокольцев?????? и почему хуснуллин ещё не на нарах???? титов и прочие любители гастеров?????
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх