Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Бойцы показали, как используют мотоциклы для доставки еды и снарядов

Бойцы показали, как используют мотоциклы для доставки еды и снарядов

Военнослужащие 5-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск показали, как используют мототранспорт для снабжения, а также доставки и эвакуации личного состава на Донецком направлении зоны СВО.

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