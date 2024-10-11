Бойцы показали, как используют мотоциклы для доставки еды и снарядов

Военнослужащие 5-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск показали, как используют мототранспорт для снабжения, а также доставки и эвакуации личного состава на Донецком направлении зоны СВО.
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