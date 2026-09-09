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Ивановские новости

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Пенсионерка из Ивановской области предстанет перед судом за ссылку на террористов

Пенсионерка из Ивановской области предстанет перед судом за ссылку на террористов

72-летняя жительница Ивановской области разместила в соцсети ссылку на видео с призывами вступить в организацию «Легион Свобода России»*, признанную террористической.

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