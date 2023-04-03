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WP: появились новые улики, указывающие, что Трамп мог мешать расследованию по делу о ненадлежащем хранении им секретных бумаг

WP: появились новые улики, указывающие, что Трамп мог мешать расследованию по делу о ненадлежащем хранении им секретных бумаг

Появились новые улики, указывающие, что бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп мог мешать расследованию по делу о ненадлежащем хранении политиком секретных бумаг.

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