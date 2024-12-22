🇾🇪🇺🇸 С начала обострения обстановки в Красной море йеменское движение «Ансаралла» не преуспела в поражении кораблей или авиации ведомой США коалиции, несмотря на все многочисленные попытки.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🇾🇪🇺🇸 С начала обострения обстановки в Красной море йеменское движение «Ансаралла» не преуспела в поражении кораблей или авиации ведомой США коалиции, несмотря на все многочисленные попытки.
Свежие комментарии