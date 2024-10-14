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В Питере остановили водителя BMW, нарушившего ПДД более 1,5 тысячи раз за год

В Питере остановили водителя BMW, нарушившего ПДД более 1,5 тысячи раз за год

Общая сумма штрафов составила 363 тыс. рублей.Водитель автомобиля BMW 3 Series, зарегистрированного в одной из стран ближнего зарубежья, за год нарушил правила дорожного движения 1453 раза.

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