Минобороны РФ показало на видео перехват ракеты ATACMS российским ЗРК "Бук-М3"

Министерство обороны РФ опубликовало в своем Telegram-канале видеозапись, на которой запечатлена работа зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук-М3", уничтожающего выпущенную Вооруженными силами Украины (ВСУ) американскую ракету ATACMS.
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