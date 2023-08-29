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Во Владивосток вернулись палатки с «карликовыми черепахами»

Во Владивосток вернулись палатки с «карликовыми черепахами»

На улицах Владивостока снова появились импровизированные торговые точки продаж маленьких черепах. Продавцы уверяют, что это особый гибрид «карликовых черепах», которых просто не существует в природе.

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