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В одном из районов Владивостока появится бесплатная парковка

В одном из районов Владивостока появится бесплатная парковка

Во Владивостоке на улице Пихтовой сделают удобное парковочное пространство, сообщает PRIMPRESS. Такое решение по итогам рабочего объезда Первомайского района 3 августа принял глава города Константин Шестаков.

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