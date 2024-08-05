В одном из районов Владивостока появится бесплатная парковка

Во Владивостоке на улице Пихтовой сделают удобное парковочное пространство, сообщает PRIMPRESS. Такое решение по итогам рабочего объезда Первомайского района 3 августа принял глава города Константин Шестаков.
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