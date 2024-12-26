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Российские дипломаты в Казахстане помогут семьям жертв авиакатастрофы

Российские дипломаты в Казахстане помогут семьям жертв авиакатастрофы

Российские дипломаты в Казахстане, в лице посольства в Астане и консульства в Уральске, окажут поддержку семьям погибших в авиакатастрофе, а также организуют возвращение девяти выживших россиян в Москву для медицинской помощи.

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