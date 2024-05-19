По центральному телевидению Ирана транслируют молитвы за Раиси

Государственное телевидение Ирана прервало вещание и транслирует молитвы за главу государства. Также по каналам телевидения идет прямая трансляция с места поисков разбившегося вертолета президента Эбрахима Раиси, сообщает Reuters.
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