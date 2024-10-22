Квантовая запутанность: учёные раскрыли тайны сверхбыстрых процессов

Учёные из Венского технического университета (TU Wien) совместно с исследовательскими группами из Китая разработали компьютерные симуляции, которые позволяют моделировать сверхбыстрые процессы и исследовать временное развитие квантовых эффектов.
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