TMZ: Смерть сына Синди Кроуфорд рассматривается как передозировка

Пресли Гербер, сын супермодели Синди Кроуфорд, найден мертвым 20 сентября в реабилитационном центре Санта-Моники.
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