NATURAL GAS below its 1D MA50 after almost 2 months. Henry Hub Natural Gas Futures NYMEX_DL:NG1! TradingShot Natural Gas (NG1!) just broke today below its 1D MA50 (blue trend-line) after almost 2 months (since May 14 2026).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)