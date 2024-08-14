В настоящее время настроения в Европе напоминают атмосферу перед Первой мировой войной, только сейчас распространяется русофобия, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление вице-премьера Сербии Александра Вулина.
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