Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Вашингтоне признали, что военная помощь Украине - это выгодный для США коммерческий проект, заявил на заседании Совбеза ООН по поставкам западного оружия на Украину первый заместитель постпреда России Дмитрий Полянский.

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