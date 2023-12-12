Полянский: США признали, что помощь Киеву - коммерческий проект

В Вашингтоне признали, что военная помощь Украине - это выгодный для США коммерческий проект, заявил на заседании Совбеза ООН по поставкам западного оружия на Украину первый заместитель постпреда России Дмитрий Полянский.
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