Визуализация Русского мира

ЛЮСИНЭ АВЕТЯН Сколько копий сломано-переломано, сколько мнений выражено самыми разными словами, включая не вполне цензурные, а ведь всё просто…Все очень и очень просто… Просто визуализируйте… Фото: РИА Новости С одной стороны парни в боевом обмундировании, запылённые, прокопчённые, пропахшие запахом войны, смертельно уставшие, поднимающие поверженный ВСУками православный крест (кто эти парни, сколько из них православных, а сколько буддистов или мусульман, не знаю)…Кстати, потрясающее видео, говорит о наших куда больше, чем все вместе взятые рассказы всех вместе взятых интернет-сказителей… А с другой – недорэпер, рисующий на стенах освобождённых этими прокопченными, смертельно уставшими парнями российских и новороссийских городов всякую похабщину…оскорбляющий потом в интернете русских людей…приватизировавший «открытый русский космос» (какой дешевый сусальный пафос, тьху)… Дилемма, скажете вы…Да нет никакой дилеммы… Открытый русский космос, да и вообще Русский мир, это те самые прокопчённые парни, поднимающие сообща поверженный нацистами русский православный крест… А всё остальное – трансхохлизм, мусор и пена.