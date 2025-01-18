Экс-футболист Мостовой: Овечкин побьет достижение Гретцки в 2025 году

Бывший футболист Александр Мостовой заявил, что форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин побьет достижение Уэйна Гретцки по голам в НХЛ уже в 2025 году, передает "РБ Спорт".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии