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State of Play: возвращение Pragmata, анонс 007 First Light, Thief VR…

State of Play: возвращение Pragmata, анонс 007 First Light, Thief VR…

Жизненный цикл условно-бесплатного шутера XDefiant подошёл к концу, прошла июньская презентация State of Play от Sony, создатели Pragmata обещают больше не переносить игру, геймдизайнер Suda51 представил Romeo is a Dead Man, IO Interactive показала анонсирующий трейлер 007 First Light, Hello Games выпустила апдейт Beacon для No Man’s Sky, авторы Phasmophobia вместе с киностудией Blumhouse анонсировали экранизацию игры.

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