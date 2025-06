State of Play: возвращение Pragmata, анонс 007 First Light, Thief VR…

Жизненный цикл условно-бесплатного шутера XDefiant подошёл к концу, прошла июньская презентация State of Play от Sony, создатели Pragmata обещают больше не переносить игру, геймдизайнер Suda51 представил Romeo is a Dead Man, IO Interactive показала анонсирующий трейлер 007 First Light, Hello Games выпустила апдейт Beacon для No Man’s Sky, авторы Phasmophobia вместе с киностудией Blumhouse анонсировали экранизацию игры.