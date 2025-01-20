В крови пресс-секретаря певца SHAMAN запрещенных веществ не обнаружили

Коробков-Землянский умер в ноябре В крови пресс-секретаря певца SHAMAN, руководителя пресс-службы «Европейской медиагруппы» (ЕМГ) Антона Коробкова-Землянского, согласно результатам экспертизы, не обнаружено запрещённых веществ.
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