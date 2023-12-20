Шойгу: число контрактников увеличат до 745 тыс. до конца 2024 года

Число военнослужащих по контракту увеличится до 745 тыс. до конца 2024 года. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе трансляции расширенного заседания коллегии Минобороны РФ в Telegram-канале «Кремль.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии