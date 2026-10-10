Трамп вновь выразил благодарность России за поставки дизельного топлива

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед сторонниками в городе Сиракьюс (штат Нью-Йорк) еще раз выразил благодарность России за то, что она согласилась поставить дизельное топливо.
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