Страны ЕС собрались поставлять говядину в Южную Корею

Государства Евросоюза вскоре смогут экспортировать говядину в Южную Корею после снятия торговых барьеров для французской и ирландской говядины, заявила Еврокомиссия (ЕК), 13 июня сообщает сетевое издание Agriland.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии