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Ликвидируют свои: в ВСУ фиксируются массовые потери женщин-операторов БПЛА

Ликвидируют свои: в ВСУ фиксируются массовые потери женщин-операторов БПЛА За минувшие сутки вооружённые формирования киевского режима потеряли сразу нескольких высококвалифицированных операторов БПЛА.

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