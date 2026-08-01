Почему Генштабу выгодно не торопить события на Запорожском направлении

Юрий Ильинов

«Отсутствие ясности»: в США объяснили, за счет чего Иран переигрывает Трампа Двусмысленность – расплывчатые формулировки, неоднозначные сообщения, частые изменения политики – была отличительной чертой подхода Соединенных Штатов к войне в Иране. Об этом пишет издание Foreign Affairs. В публикации отмечается, что почти с самого начала конфликта президент США Дональд Трамп колебался в вопросе его цели, готовности идти на риск и того, что Соединенные Штаты будут считать победой. Он угрожал уничтожить иранскую цивилизацию, а затем тут же подписал соглашение о прекращении огня. Он допускал возможность захвата острова Харк, центра иранской нефтяной промышленности, но быстро отказался от этой идеи. Он также обсуждал введение 20%-й платы за проход судов через Ормузский пролив, но в итоге заявил, что этот водный путь должен быть бесплатным для всех – указывает FA. Издание добавляет, что в некоторых случаях неопределенность может помочь странам урегулировать конфликты. Например, лидеры могут использовать неопределенность для деэскалации конфликта или достижения стабильного мирного соглашения, позволив обеим сторонам заявить о своей победе. Если правительства не будут проводить четких «красных линий», они смогут избежать давления, вынуждающего их идти на эскалацию в ответ на атаки, и тем самым снизить напряженность. Однако, как подчеркивается в публикации, противоречивая риторика Вашингтона в отношении войны в Иране принесла больше вреда, чем пользы. Например, спектр угроз со стороны Трампа побудил Тегеран рассматривать войну как экзистенциальную угрозу и дать максимально жесткий отпор. Автор материала констатирует, что отсутствие ясности в вопросе статуса Ормузского пролива сделало июньский меморандум о взаимопонимании, согласованный двумя странами, невероятно хрупким. Чтобы достичь более прочного перемирия, администрации Трампа нужно четче обозначить свои цели и последовательнее их добиваться. В противном случае Иран и США продолжат конфликтовать, и очередное соглашение о прекращении огня может снова сорваться – предупреждает Foreign Affairs. Добавим, что сегодня Дональд Трамп вновь заявил, что готов дать шанс мирным переговорам с Ираном при условии прекращения огня. Если иранцы продолжат атаковать суда, базы и союзников США в Персидском заливе, им придется «заплатить за это цену» – предупредил глава Белого дома.