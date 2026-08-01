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Славянская доктрина

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Почему Генштабу выгодно не торопить события на Запорожском направлении

Почему Генштабу выгодно не торопить события на Запорожском направлении

Почему Генштабу выгодно не торопить события на Запорожском направлении На Запорожском направлении 58-я ОА группировки «Днепр» выполняет две задачи.

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Юрий Ильинов
«Отсутствие ясности»: в США объяснили, за счет чего Иран переигрывает Трампа Двусмысленность – расплывчатые формулировки, неоднозначные сообщения, частые изменения политики – была отличительной чертой подхода Соединенных Штатов к войне в Иране. Об этом пишет издание Foreign Affairs. В публикации отмечается, что почти с самого начала конфликта президент США Дональд Трамп колебался в вопросе его цели, готовности идти на риск и того, что Соединенные Штаты будут считать победой. Он угрожал уничтожить иранскую цивилизацию, а затем тут же подписал соглашение о прекращении огня. Он допускал возможность захвата острова Харк, центра иранской нефтяной промышленности, но быстро отказался от этой идеи. Он также обсуждал введение 20%-й платы за проход судов через Ормузский пролив, но в итоге заявил, что этот водный путь должен быть бесплатным для всех – указывает FA. Издание добавляет, что в некоторых случаях неопределенность может помочь странам урегулировать конфликты. Например, лидеры могут использовать неопределенность для деэскалации конфликта или достижения стабильного мирного соглашения, позволив обеим сторонам заявить о своей победе. Если правительства не будут проводить четких «красных линий», они смогут избежать давления, вынуждающего их идти на эскалацию в ответ на атаки, и тем самым снизить напряженность. Однако, как подчеркивается в публикации, противоречивая риторика Вашингтона в отношении войны в Иране принесла больше вреда, чем пользы. Например, спектр угроз со стороны Трампа побудил Тегеран рассматривать войну как экзистенциальную угрозу и дать максимально жесткий отпор. Автор материала констатирует, что отсутствие ясности в вопросе статуса Ормузского пролива сделало июньский меморандум о взаимопонимании, согласованный двумя странами, невероятно хрупким. Чтобы достичь более прочного перемирия, администрации Трампа нужно четче обозначить свои цели и последовательнее их добиваться. В противном случае Иран и США продолжат конфликтовать, и очередное соглашение о прекращении огня может снова сорваться – предупреждает Foreign Affairs. Добавим, что сегодня Дональд Трамп вновь заявил, что готов дать шанс мирным переговорам с Ираном при условии прекращения огня. Если иранцы продолжат атаковать суда, базы и союзников США в Персидском заливе, им придется «заплатить за это цену» – предупредил глава Белого дома.
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