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Пошлины для вассалов: постсоветским союзникам США показали их место

Пошлины для вассалов: постсоветским союзникам США показали их место

Под занавес недели следует сделать эпический вывод о том, кто к чему пришёл на постсоветском пространстве.

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Комментарии
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АБ
Александр Бондаренко
Их место возле жопы Трампа в очереди её лизнуть
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4 час.
Александр Т
Посмотрим что дальше будет. Как говорят вскрытие покажет.
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3 час.
Ч
Чужестранка
Предателей нигде не уважают! За что боролись, на то и напоролись! Маленькая Белоруссия заслуживает большого уважения!
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2 час.
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