Спутник

237 241 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Табаков
    при чём тут лицемерие и история?Пусть немцы требуют от Италии свою компенсацию,если им,конечно,дадут за всё,что они н...Европейцы начали ...
  • Алексей Табаков
    при чём тут лицемерие и история?Пусть немцы требуют от Италии свою компенсацию,если им,конечно,дадут за всё,что они н...Европейцы начали ...
  • Петр Смирнов
    лицемерие, если плевать на историю, то тогда и плевать про что натворили немцы народам СССР! Или все, или ничего!Европейцы начали ...

Оксана Бондарь: Единая Дальневосточная авиакомпания планирует поэтапное освоение 20-ти внутренних маршрутов Магаданской области и 11-ти - с другими регионами

Оксана Бондарь: Единая Дальневосточная авиакомпания планирует поэтапное освоение 20-ти внутренних маршрутов Магаданской области и 11-ти - с другими регионами

Депутат фракции "Единая Россия" Госдумы Оксана Бондарь получила информацию от Росавиации в рамках парламентского контроля за исполнением поручения Президента РФ по поводу транспортной доступности отдалённых населенных пунктов Дальнего Востока.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх