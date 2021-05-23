Оксана Бондарь: Единая Дальневосточная авиакомпания планирует поэтапное освоение 20-ти внутренних маршрутов Магаданской области и 11-ти - с другими регионами

Депутат фракции "Единая Россия" Госдумы Оксана Бондарь получила информацию от Росавиации в рамках парламентского контроля за исполнением поручения Президента РФ по поводу транспортной доступности отдалённых населенных пунктов Дальнего Востока.
Депутат фракции "Единая Россия" Госдумы Оксана Бондарь получила информацию от Росавиации в рамках парламентского контроля за исполнением поручения Президента РФ по поводу транспортной доступности отдалённых населенных пунктов Дальнего Востока.
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