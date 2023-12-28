Пенсионная реформа: первый трейлер «Истории о дедушке и бабушке, которые вернулись к своей молодости»

Анонсированная в августе загадочная «История о дедушке и бабушке, которые вернулись к своей молодости» по одноименной манге Кагири Араидо слегка раскрывает интригу в первым трейлером (ниже — с русскими субтитрами!).
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