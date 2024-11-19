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Опасные витамины: Врач назвала три вредных продукта при высоком сахаре

Опасные витамины: Врач назвала три вредных продукта при высоком сахаре

Не все источники витаминов одинаково полезны для организма человека. Особенно при диабете. От каких фруктов лучше отказаться, рассказала эндокринолог Екатерина Янг.

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